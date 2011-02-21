Yıldıray Oğur: Sayın Başbakan, Kaddafi ödülünü iade et

T24 - Libya halkının, Devlet Başkanı Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarına karşı ayaklanması tüm dünyada yankı uyandırırken, Başbakan Erdoğan'ın Mısır'da yaşananların ardından Libya'daki gelişmeler hakkın yorum yapmaması "Genç Siviller"in tepkisine yol açtı. Taraf gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "Başbakan’a düşen, bu sözlerinin gereğini yerine getirip, o ödülü daha fazla vakit kaybetmeden Kaddafi’ye iade etmektir" dedi.





Mısır’da Mübarek’e çok sert tepki gösteren Ankara’nın, kendi halkına karşı ondan daha acımasızca davranan Kaddafi’ye şu âna dek ses çıkarmamasını Libya ile güçlü ekonomik ilişkilere, Kaddafi’nin 1974 Kıbrıs Harekâtı’ndaki jestine bağlayanlar var. Bu duruma tepki gösteren Genç Siviller ise Başbakan’a çağrı yaptı.

1969’da 27 yaşındaki Kral İdris Türkiye’de tedavi görürken, darbe yaparak iktidarı ele geçirdiği Libya’yı, 42 yıldır tek anayasası kendi Yeşil Kitabı olan eşsiz bir baskı rejimiyle yönetiyor Albay Muammer Kaddafi.

Bugüne kadar hem kendi halkına hem de başka ülkelerdeki sivillere karşı (1986’da Almanya’da diskotek bombalanması, 1988’de 270 kişinin öldüğü Lockerbie uçak saldırısı gibi) ne kadar acımasız olduğunu ispatlamış olan Kaddafi, bir haftadır ülkesindeki muhalif gösterileri de acımasızca bastırıyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre ölü sayısı 200’ün çok üstünde. Önceki gün Bingazi’de hayatını kaybeden göstericiler için düzenlenen cenazenin taranması sonucu 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Mübarek’e çok sert tepki gösteren Türkiye’nin, halkına ondan daha acımasızca davranan Kaddafi’ye karşı şu ana kadar sessiz kalmasını Libya ile güçlü ekonomik ilişkilere, 1974 Kıbrıs Harekâtı sırasındaki Kaddafi’nin jestine karşı vefaya bağlayanlar var.



Genç Siviller’den kampanya

Bu duruma dikkat çekmek isteyen Genç Siviller, Başbakan Erdoğan’a bir çağrı yaparak geçen yıl kasım ayında aldığı Kaddafi İnsan Hakları Ödülü’nü iade etmesi için bir kampanya başlattı. Genç Siviller Başbakan’a “Bu ödül Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nın raflarında bulunduğu sürece Libya’da süren katliamların vebali bizim de üzerimizde olacaktır” diye sesleniyor.

Kaddafi İnsan Hakları Ödülü, Kasaplar Birliği Hayvan Hakları ödülü, ADD Demokrasi Ödülü gibi bir tür oksimoron değil, gerçek. 1989’dan beri varolan ödül, bugüne kadar Nelson Mandela, Louis Farrakhan, Fidel Castro, Hugo Chavez, Daniel Ortega ve son olarak da “Filistin halkının davasını desteklemesi ile adaletin yaygınlaşması ve yoksulların haklarını savunması nedeniyle” Başbakan Erdoğan’a verildi.

3. Avrupa Birliği Afrika Ülkeleri Zirvesi için gittiği Libya’nın başkenti Trablus’ta, 29 Kasım 2010 gecesi düzenlenen bir törenle Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi’nden ödülü alan Erdoğan törende yaptığı konuşmada “Yeryüzündeki her türlü haksızlığa, her türlü hukuksuzluğa karşı onurlu bir duruş sergilerken, gerektiğinde kendimizi ve çevremizi de sorgulama olgunluğunu da göstermek durumundayız” demişti.

Şimdi Başbakan’a düşen, bu sözlerinin gereğini yerine getirip, o ödülü daha fazla vakit kaybetmeden Kaddafi’ye iade etmektir.



