Yıldıray Oğur: İstatistikleri kontrol etmek için kavga sürüyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi reform paketinde TÜİK’in “ilişkili” kuruluş haline dönüştürüleceğini açıklamasını değerlendirdi. Oğur iki yılda dört başkan değiştirildiğini hatırlatarak, "İstatistikleri kontrol etmek için kavga sürüyor" yorumunu yaptı.

Oğur yazısında, "Ne var ki enflasyon sepetini ucuz marketlerden doldurduğu, hatta marketlere gitmeden önce fiyatları düşürttüğü, sepetindeki bir arabanın zamlanmasını bile engellediği gibi hakkında rivayetlerin muhtelif olduğu bir kurum artık TÜİK. İki yılda dört başkan değiştirilmesi bile siyasi müdahalenin işareti. Bu reform adımının açıklanmasından bir kaç gün önce de TÜİK’in son iki yıl içinde atanmış dördüncü başkanı göreve gelir gelmez, kendisinden iki önceki başkanın TÜİK rakamlarına artan güvensizliği gidermek için itibarlı ekonomistlerden kurduğu danışma kurullarını lağvetti. Yani istatistikleri kontrol etmek için kavga sürüyor. Karnesindeki notları babası görmesin diye kalemle düzelten çocuğunkinden farksız olan bu kendini kandırmanın maliyeti komşu Yunanistan'a ağır olmuştu. Umarız Türkiye’ye maliyeti de kendi kendini kandırmaktan daha ağır olmaz." düşüncesini dile getirdi.