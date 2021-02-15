Yıldıray Oğur: İlk dört madde asla üzerinde konuşulamaz, başka bir biçimde de yazılamaz, diyenler aslında Kenan Evren gibi düşünüyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, “İlk dört maddenin konuşulmasını bile imkansız hale getiren, Anayasa’ya değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddesini tabii ki Milli Güvenlik Konseyi yani Kenan Evren soktu. Yani bugün ilk dört madde asla üzerinde konuşulamaz, başka bir biçimde de yazılamaz diyenler aslında Kenan Evren gibi düşünüyor.” görüşünü savundu.

Oğur, "Mevcut iktidarın niyetlerinden şüphe edilmesi artık anlaşılır. Ama o iktidarın ifade hürriyetini kısıtlamasından şikâyet edenlerin, insan yapımı Anayasa’nın ilk dört maddesi üzerine konuşulma ihtimaline karşı bile gösterdikleri bu tahammülsüzlük üzerine konuşulmayı hak ediyor. Öyle görünüyor ki bazıları Anayasa’nın ilk dört maddesini bizzat Atatürk’ün yazdığını zannediyor. Yani ilk dört maddeyi konuşmak laiklikten vazgeçmek demek değil" düşüncesini dile getirdi.

Oğur yazısında şunları kaydetti:

"Danışma Meclisi’nde kabul edilen taslak Evren ve beş generalin olduğu Milli Güvenlik Konseyi’nin önüne geldi. Ve orada ilk dört madde bugün değiştirilmesi teklif dahi edilemez haline getirildi.

MGK, bu dördüncü madde için anayasa maddesi gerekçelerinin yazdığı rapora şöyle yazdı:

"Madde 4- Danışma Meclisinin kabul ettiği metnin 'Devlet şeklinin

değişmezliği' kenar başlıklı 11 inci maddesi 'Değiştirilemeyecek

hükümler' kenar başlığı altında anayasanın 1,2 ve 3 üncü maddelerini

kapsayacak şekilde 4 üncü madde olarak yeniden düzenlenmiştir.”

Yani herhangi bir açıklama bile yapılmadı. Yani bugün ilk dört madde asla üzerinde konuşulamaz, başka bir biçimde de yazılamaz diyenler aslında Kenan Evren gibi düşünüyor."