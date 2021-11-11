Yıldıray Oğur: Bugün Atatürk'e bakıp, yaşadığımız hiçbir sorununun çaresini bulamayız

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Mustafa Kemal Atatürk'ün pragmatik yöntemlerle, zekasıyla ve cesaretiyle Türkiye'yi kurduğunu belirterek, "Üzerinden bir asır geçtikten sonra hala bu gerçeği inkar etmeyi de “hepimiz onda birleşelim” gibi zorlama teklifleri dayatmayı da bırakmalıyız. Atatürk’ün iyi kötü bütün özellikleri bu ülkenin harcına da katıldı. Kürt sorunu, kimlik sorunu, laiklik fay hattının oluşmasında onun tercihlerinin payı büyük oldu.

Ama ölümünün üzerinden 83 yıl geçmiş bir insana, bu 83 yılda çözemediğimiz sorunların yükünü yüklemek de bugün yaşadığımız sorunlar için çareyi onda aramak da haksızlık ve kolaycılık. Ayrıca irrasyonel, işlevsiz ve beyhude bir çaba bu. Çünkü bugün Atatürk’e bakıp yaşadığımız hiçbir sorunun çaresini bulamayız." diye yazdı.

Atatürk'ün vefatından 83 yıl sonra bile Türkiye'de modern hayatın, modernleşmenin sembolü ve koruyucusu olduğuna işaret eden Oğur, "Bu da onun ideolojisinin ölümsüzlüğünün değil, hala herkesin kendini güvende ve özgür hissedebileceği ortak ve kalıcı bir modern demokrasi ve hukuk referansı inşa edemediğimizin ispatı. Bu Atatürk’ün başarısından çok hepimizin ortak başarısızlığı.

En başta da bunu yapmaya çok yaklaşmışken tekrar en kolay iktidar etme yolunu seçen ve böylece resmi ideolojinin yeniden ümit olmasına neden olan bugünkü iktidarın başarısızlığı.

Zannedildiği gibi bugün Atatürk üzerinde konuşulup anlaşılarak ortak bir referans haline gelmedi, bugünkü sorunlardan, gelecek kaygısından kaçılan güvenli bir sığınak oldu." ifadelerini kullandı.

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