Yıldıray Oğur: Biraz Twitter’ını karıştır, biraz haber sitesinde search yap sonra sihirli iltisak ve irtibat kelimeleriyle terör örgütüne bağla, buyurun terörist oldunuz!

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, HDP'li Garo Paylan hakkında düzenlenen fezlekeye ilişkin olarak, “Savcı, önce Paylan'ın Twitter hesabını açmış ve suç aramış, bulduklarını da fezlekeye çevirmiş." değerlendirmesini yaptı.

Oğur yazısında, "Fezleke hazırlamak işte bu kadar basit. Biraz Twitter’ını karıştır, biraz haber sitesinde search yap sonra sihirli iltisak ve irtibat kelimeleriyle terör örgütüne bağla, buyurun terörist oldunuz! Sadece Paylan’ın değil, diğer HDP’lilerin dosyaları da böyle. Suçlamalar tweetler, konuşmalar, basın açıklamalarından ibaret... Yoksa fezlekelerin içinde koster tutup İmralı’da Öcalan’ı ziyaret etmek, ondan alınan mektup ve talimatları Kandil’deki PKK’lılara götürmek ve o mektupları Diyarbakır meydanında ve Dolmabahçe Sarayı’nda canlı yayında okumak gibi suçlamalar yok. Ama o gün onlar suç değilken, bugün Melih Bulu’ya kayyum diyerek bile terör örgütü propagandası yapıyor olabilirsiniz. Yani özetle fezlekelerde Türkiye’deki yargının şikayet edilen, düzeltilmesi için iktidarın İnsan Hakları Eylem Planı hazırladığı bütün uygulamaları HDP’lilere de uygulanmış." yorumunu yaptı.

Oğur şu ifadeleri kullandı:

"O uygulamalar ya herkes için kötüdür ya da değildir. HDP’liler söz konusu olduğunda yargı bir anda adil ve tarafsız oluvermiyor. İşte burada ilkeli davranmak gerekiyor. O zaman başlıktaki soruyu tekrar sormak gerek. Bunlara mı evet diyeceksiniz?"