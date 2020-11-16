Yıldıray Oğur: Albayrak'ın 'başarılı bir bakanlık yapmadığını' artık en fanatik AK Partili küçük esnaf bile kabul ediyor, iş dünyasından yine ses yok

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "Affını kabul eden Cumhurbaşkanı bile kendisine bir cümleyle teşekkür ederken, Hazine Bakanı olarak yaptıklarından hiç bahsetmeden, sadece Enerji Bakanı iken sismik araştırma ve sondaj gemileri almasını övebildi. Albayrak'ın 'başarılı bir bakanlık yapmadığını' artık en fanatik AK Partili küçük esnaf bile kabul ediyor bugün. Ama iş dünyasından yine tek bir ses yok." görüşünü savundu.

Oğur yazısında, "Instagram storylerinde 'happy hour'lardan, İtalya’nın kasabalarındaki bağbozumlarından 'keyifli' paylaşımlarını görmesek yaşadıklarından bile insan şüpheye düşebilir. Adana’da vakıf binalarına bile el konulmuş dini bir cemaatin lideri kadar, sokak röportajlarında kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan yatay çizgili tshirtlü abiler kadar bile cesaretleri yok. Halbuki Cumhurbaşkanı’nın bile acı reçete gerek dediği bu tablonun en çok kaybedeni de en çok kazananlar olmalı." düşüncesini dile getirdi.

Güler Sabancı'nın Yeni Ekonomi Modeli sunumunun ardından, Albayrak’a kefil olduğunu hatırlatan Oğur, "Demek ki öyle değilmiş. Belki de Güler Hanım için bu iki yıl o kadar da kötü geçmemiştir. Hatta 'güveni tamam' olan eski bakana holdinginde bir iş bile teklif edebilir. Yani o söz o kadar doğru olmayabilir. Azdan az, çoktan çok gitmiyor bu ülkede. Azdan hayallerini yıkacak kadar çok gidiyor ya da çoktan giden kafaya takılmayacak kadar az. Ama şurası kesin Türkiye tekrar demokrasiye, hukuka, rasyonaliteye dönerse, bundan en çok kazanan yine 'çok'lar olacak. Herhalde artık kimse o demokrasiye burjuva demokrasisi demez. Çünkü sokak röportajlarında olan bitene isyan eden emekli amcalar ve teyzeler kadar bile katkıları olmayacak bu dönüşe... Öyle değil mi Güler Hanım..." ifadesini kullandı.