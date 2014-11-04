Yılda 625 çocuk yurtlardan kaçıp geri dönmüyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği bir soru önergesi sonucu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlardan izinsiz olarak ayrılan, yani yurttan izin alıp çıktıktan sonra geri dönmeyen çocukların istatistiklerini yayımladı.

Hürriyet’in haberine göre, 2013 yılında Aydın’da Y.K. isimli 17 yaşında bir kız çocuğunun kaldığı çocuk yurdundan izinli olarak ayrıldıktan sonra yurda geri dönmemesi ve ardından 10 kişinin kendisine tecavüz etmesiyle ilgili olarak verilen soru önergesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam yanıtladı.

Rapora göre, Türkiye’de 2002-2013 yılları arasında, ortalama 625 kez kız ve erkek çocukları kaldıkları yurtlardan ayrıldı ve izin süreleri geçtikten sonra bir daha geri dönmedi. Geri dönmeyen çocuklarının büyük bir bölümünün dışarıda kötü muamele gördükleri ve kız çocuklarının fuhuşa zorlandıkları ifade edildi.

İşte yıllara göre yurtlardan izinsiz ayrılma dağılımı: