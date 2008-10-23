Yılda 6 milyon 150 bin ekmeği çöpe atıyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de günde 6 milyon 150 bin ekmeğin israf edildiğini, bunun mali boyutunun 1,5 milyon YTL olduğunu belirtti.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada en fazla buğday üreten 10 ülke arasında yer alan Türkiye;nin, aynı zamanda en fazla ekmek tüketen ülkelerden birisi olduğunu, ancak kuraklık nedeniyle üretimin düşmesi yüzünden buğday ithal edilmek zorunda kalındığını hatırlattı.



Türkiye;de günde 123 milyon adet ekmek üretildiğini, bunun yaklaşık 6 milyon 150 bin adedinin, yani yüzde 5’inin israf edildiğini anlatan Palandöken, açıklamasında şöyle devam etti:

"Bu 123 milyon adet ekmeğin, standart 200 gram ekmek olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık 24 bin 600 ton ekmek anlamına geliyor. Dolayısıyla israf yaklaşık bin 200 tona ulaşıyor. Bu rakamlardan kişi başına günlük 333 gram ekmek tüketildiği anlaşılıyor.

İsrafın önlenmesi, ülke ekonomisi bakımından son derece önemlidir. Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan çalışma sonuçlarına göre, günlük üretilen ekmeğin 2 milyon 340 bin adedi, yani yüzde 2’lik bölümü daha satılmadan fırınlarda israf ediliyor. Belediyelerin ekmek satışı yapmasıyla israfı daha da artırıyor. Geri kalan kısmı da evlerde, lokantalarda, otellerde ve kurum yemekhaneleriyle öğrenci yurtlarında israf edilmektedir. Özellikle öğrenci yemekhanelerindeki israf oranı, yüzde 10 gibi yüksek boyutlarda bulunuyor. Bu israf, yılda 700 milyon dolar fakirleşmemize neden oluyor. İçerisinde bulunduğumuz ekonomik daralma sürecinde, son derece önemli olan bu israfın önlenmesi gerekmektedir."



Tasarruf konusunda herkese sorumluluk düştüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi ve alınacak önlemler konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Palandöken, açıklamasında, "Sorunun bilimsel olarak incelenerek ekmek israfının önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin biran önce belirlenmesi, bu tedbirlere uyum konusunda halkımızın, esnafımızın ve büyük tüketim birimlerinin yönlendirilmesi gerekmektedir. En önemlisi, yerel yönetimler ekmek üretiminde serbest piyasayı etkileyecek uygulamalardan kaçınmalı. (Ekmeği ekmekçiye ver. Bir ekmek de fazla ver) sözü unutulmamalı" ifadesine yer verdi. AA

