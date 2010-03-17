Yılda 4 karne 3 sömestir tatili

T24 - MEB çalıştayında ortaöğretim komisyonu, liselerin 2 dönem yerine 4 dönem olmasını ve “ara karne” uygulaması getirilmesini teklif etti.



Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) “haftalık ders çizelgelerinin yeniden düzenlenmesi” amacıyla gerçekleştirilen çalıştay bünyesindeki ilköğretim komisyonunda, 4. ve 8. sınıflar arasında zorunlu okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bir saat azaltılmasına karşı çıkıldı. Komisyonun nihai raporunda, “din dersi süresinin bir saat kısaltılması” ve “ders süresinin aynı kalması” şeklinde iki görüşe yer verildi. Ortaöğretim komisyonu, liselerin 2 dönem yerine 4 dönem olmasını ve “ara karne” uygulaması getirilmesini teklif etti.



Dün sona eren çalıştayda, ilköğretim ve ortaöğretim komisyonlarınca hazırlanan ve “tavsiye kararlarını” içeren nihai raporlar, en kısa sürede Talim ve Terbiye Kurulu’na (TTK) sunulacak. Tavsiye kararları, ancak TTK kararları ile yürürlüğe girebilecek.





2 ara tatil



Ortaöğretim kurumlarıyla ilgili alınan radikal tavsiye kararlarından bazıları şöyle:



- Bir öğretim yılı 4 dönem olarak düzenlenmeli. Birinci dönem ara karne ve ikinci dönem ara karne sonrası birer hafta tatil, iki dönem arasında ise 2 haftalık yarı yıl tatili olarak uygulama yapılmalı.



TTK, kararı kabul ederse, 45 günlük birinci dönem sonrası öğrenciler ara karne alıp bir hafta tatil, daha sonra yine 45 gün çalışıp iki haftalık tatil yapacak.



Üçüncü dönemde yine 45 gün sonra ara karne alıp bir hafta tatil yapacak olan öğrenciler, sene içerisinde 4 hafta tatil yapmış olacak. Dördüncü döneme kadar 3 ara karne alacak olan öğrenciler, sene sonunda bir karne daha alıp yaz tatiline çıkacak.



Öğrencilerin alan değiştirmesi teklifi yapıldı.



Ortaöğretim kurumlarıyla ilgili alınan ve nihai rapora yansıyan radikal tavsiye kararları şöyle:



* 11. sınıfın sonuna kadar öğrenciler alanlarını değiştirebilmeli.



* Ders çeşidi en fazla 12 olmalı.



* Ders saati süresi tüm ortaöğretim kurumları için 40 dakika olmalı.



* Ortaöğretim kurumlarında bir eğitim-öğretim yılı süresi en az 180 iş günü olmalı. Mevcut sistemde 185 gün uygulanıyor.







