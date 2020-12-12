Yılbaşından önce mi sonra mı emekli olmak avantajlı?

Sözcü yazarı Sezgin Özcan, emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi sonra mı yapmanın daha avantajlı olduğuna ilişkin okurlarını uyardı.

Bu değerlendirmede esas alınan temel parametrelerden birinin 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, diğerinin 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ile büyüme oranı, yani “güncelleme katsayısı” olduğuna dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Yılbaşından önce emeklilik başvurusunda bulunulması halinde emekli aylığı, prime esas kazançlar en son 2019 güncelleme katsayısıyla güncellenerek, 2020 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Hesaplanan aylık, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranındaki zam kadar artırılıyor.

Yılbaşından sonra emeklilik başvurusunda bulunulması halinde ise emekli aylığı, 2021 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Emekli aylığı hesabında esas alınacak prime esas kazançlar bu defa 2020 yılı güncelleme katsayısı esas alınarak güncelleniyor, ancak 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 12.62 oranında zam eklenmiyor. Her iki durumda da 2021 ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam, hesaplanan emekli aylıklarına yansıtılıyor.”

“2020 yılı enflasyon ve büyüme hızı emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olursa…”

Özcan şöyle devam ediyor:

“İçinde bulunulan yılın (2020) emeklileri ile izleyen yılın (2021) emeklilerinin aylıklarının hesabında esas alınan zam ve güncelleme katsayısı parametrelerinin değişmesi nedeniyle, aynı prim gün sayısı için 2020 yılında bağlanan aylık ile 2021 yılında bağlanan aylık arasında mutlaka bir fark oluşuyor. Bu fark çok küçük olabildiği gibi yüksek de olabiliyor.

Bu bağlamda, 2020 yılı enflasyon ve büyüme hızının, 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2021 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2020 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor. “

Yazının tamamını okumak için tıklayın.