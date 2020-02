Yılbaşında Taksim'de atlı birlikler dolaşacak; 17 bin polis sabaha kadar çalışacak

İstanbul'da bu yılbaşında herhangi bir olumsuzluğa karşı 39 bin polis ve bekçi görev yapacak. Taksim ve çevresinde simitçi, piyangocu gibi sokak satıcısı kılığındaki sivil ekiplerinde aralarında bulunduğu 17 bin polis sabaha kadar çalışacak.

İstanbul Emniyeti’nin 3 aşamalı gerçekleştiği ve son 1 haftada çok sayıda uygulama yapıldığı yılbaşı tedbirleri kapsamında 6 bin kamera ile izleme yapılacak. Geçen sene yılbaşında göreve başlayan yerli ırk köpekler bu sene de kullanılırken, daha önce tanıtımı yapılan “Atlı birlikler” yılbaşında ilk kez kullanılacak. Ağır tonajlı araçlar ise 7 ilçede trafiğe çıkamayacak.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşının güvenli ve huzur içerisinde geçirilmesi için bu sene de yoğun tedbir aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 21 Aralık'ta başlayan çalışmalar 3 aşamalı gerçekleştirildi. Alınan önlemler ve çalışmalarla ilgili Taksim'de açıklama yapıldı. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba’nın yaptığı açıklamada tedbirlerin ilk aşamasında son 1 hafta içerisinde “Fetih 1453” “Kurt Kapanı” “Huzur 34” gibi çalışmalar kapsamında park ve bahçelerde, günübirlik evlerde uygulama yapıldığı belirtildi. Çalışmalarda, 1 milyon 520 bin kişimin suç kaydına bakıldı. Arama kaydı olan 4 bin 161 kişi yakalanırken 196 silah ele geçirildi.

Taksici ve Uber sürücüleri denetlendi

Baybaba tedbirlerin ikinci aşaması olarak 85 bin özel güvenlik görevlisinin denetlendiğini; bunun yanı sira Ticari Taksiler ve UBER araçları üzerinde uygulama yapıldığını ifade etti. Denetlemelerde 1767 araç ve 3 bin 493 kişinin incelendiği belirtilirken, 57 sürücünün gözaltına alındığı ifade edildi. Önleme çalışması kapsamında bir günde 2 bin 617adrese girerek 903 şüpheliyi gözaltına aldı.

17 bin polis Taksim'de

İstanbul Emniyeti'nin 31 Aralık gecesi aldığı tedbirler kapsamında ise 39 bin polis ve “Gece Kartalları” olarak adlandırılan bekçinin görev alacağı dile getirildi. Yılbaşı gecesi kalabalık alanlar 6 bin kamera ile an be an takip edilecek İstiklal Caddesi ve çevresinde toplamda 17 bin personel görev alacak. Gezi Parkı'na konumlanacak Mobil İzleme Aracı üzerindenTaksim Meydan ve İstiklal Caddesi çevresi anlık olarak izlenerek, sorunlara anında müdahale edilecek.

Kangallar da görev yapacak

Tedbirler kapsamında sivil ekipler, olası suçları önlemek için “Simitçi” “Kestaneci” “Piyangocu” gibi seyyar satıcı kılığında da görev alacak. Geçtiğimiz yıl yılbaşı kutlamalarında ilk kez kullanılan “Kangal” ve “Akbaş” cinsi yerli ırk köpekler bu sene de Taksim ve çevresinde eğitmenleriyle birlikte görev alacak

Atlı polisler görev alacak

İstanbul Emniyeti bünyesinde; toplumsal olaylar, stat çevreleri ve turistik yerlerde kullanılması için planlanan “Atlı Birlikler” de yılbaşında görev alacak. Yaklaşık 900 kilo ağırlığındaki Alman ve Belçika menşeili atları süren polisler gerekli görülmesi halinde olaylara müdahale için yönlendirilecek.

Tonajlı araçlara yasak

Taksim ve çevresinde trafikle ilgili kısıtlamalar yapılırken, Sarıyer, Sişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'de 31 Aralık sabahı 08.00 ila 1 Ocak sabahına kadar “beton mikseri” “hafriyat kamyonu” gibi ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. İstiklal Caddesi ile bu caddeye bağlanan tüm yollar, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki bazı cadde ve sokakların da yılbaşı günü tedbir amaçlı kapatılacağı dile getirildi.