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Dünya

Yılbaşında sokakta alkol bu yıl da yasak

Fransa'nın başkenti Paris'te yılbaşı akşamı, 2008'den beri uygulanan sokakta alkol yasağı bu yıl da sürüyor

31 Aralık 2013 01:53

Paris'in en işlek ve en turistik noktalarından Eiffel Kulesi, Champs-Elysees Caddesi ve Champ de Mars'da 31 Aralık günü akşam saatlerinden, 1 Ocak günü sabah saatlerine kadar alkol yasağı uygulanacak. Belirlenen saatler arasında alkollü içecek bulundurulamayacak veya satışı yapılamayacak.
Paris Emniyeti'nin basın ofisi Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamasında henüz konuyla ilgili bilgilendirmenin yapılmadığını, yarın yapılacağını söyledi. Bu bilgilendirmeyle birlikte, yasağın hangi saatler arasında geçerli olacağı da kesinlik kazanacak.
 

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