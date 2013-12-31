Yılbaşında sokakta alkol bu yıl da yasak

Paris'in en işlek ve en turistik noktalarından Eiffel Kulesi, Champs-Elysees Caddesi ve Champ de Mars'da 31 Aralık günü akşam saatlerinden, 1 Ocak günü sabah saatlerine kadar alkol yasağı uygulanacak. Belirlenen saatler arasında alkollü içecek bulundurulamayacak veya satışı yapılamayacak.

Paris Emniyeti'nin basın ofisi Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamasında henüz konuyla ilgili bilgilendirmenin yapılmadığını, yarın yapılacağını söyledi. Bu bilgilendirmeyle birlikte, yasağın hangi saatler arasında geçerli olacağı da kesinlik kazanacak.