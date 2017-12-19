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Yılbaşında satacakları 264 şişe kaçak içkiyle yakalandılar

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 264 şişe kaçak içki ele geçirildi

19 Aralık 2017 17:03

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 264 şişe kaçak içki ele geçirildi. Takside müşteri olarak bulanan ve gazinoda garson olarak çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, içkileri yılbaşı gecesi satmayı planladıkları öğrenildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-Konya karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Yapılan aramada bagajda 264 şişe kaçak içki bulundu. İçkilerin takside müşteri olarak bulunan ve bir gazinoda garson olarak çalışan K.N. (44), A.M. (16), Ö.S. (31) ve R.E.\'nin (25) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişinin, içkileri yılbaşı gecesi gazinoda satmayı planladıkları ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor. 

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