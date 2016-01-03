Yılbaşında Ankara'yı kana bulamayı planlayan canlı bomba telefon tamircisiymiş

Yılbaşı'nda başkentte eylem yapmayı planlayan ve dün Adnan Yıldırım (40) ile birlikte tutuklanan terör örgütü IŞİD üyesi Musa Canöz'ün (28) yakalanması Ankara'daki IŞİD gruplarının ortaya çıkarılmasını sağladı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, canlı bomba eylemcisi Canöz'ü elde edilen istihbaratlar sonrasında eylemini gerçekleştiremeden başarılı bir operasyonla yakalayan Ankara Emniyeti, başkentte beş ayrı IŞİD grubunun faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Cönöz'ün geriye dönük bağlantılarını ortaya koyan Ankara Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri, şüphelinin, Samanpazarı Grubu adıyla faaliyet gösteren IŞİD grubunda eylemsellik sürecini yaşadığını tespit etti. Yaklaşık iki ay takip edilen Cönöz'ün bağlı olduğu Samanpazarı Grubu'nun, Ulus ve çevresindeki bazı esnaflar tarafından oluşturulup desteklendiği belirlendi.

100 kişi Suriye'de öldü

Aynı zamanda halen Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunduğu belirlenen Kamil Nuhoğlu'nun liderliğini yaptığı ve "Nuhoğlu Grubu" olarak bilinen Samanpazarı Grubu'nun "Ankara'daki en güçlü grup" olarak tanımlandığı öğrenildi.

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, bu gurup içinde IŞİD'le bağlantılı yaklaşık 300 kişi Suriye'deki çatışma bölgelerine gitti ve 100'e yakın üyesi Suriye'de öldü. Samanpazarı Grubu'nnu Ankara'da "beş" ayrı IŞİD grubunun faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Ayrıca, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçmek isterken yakalanan örgüt üyesi ve sempatizanları listesinde Ankara'nın birinci sırada yer aldığı öğrenildi. Suriye'deki çatışma bölgelerine yasadışı biçimde geçmek isterken sınırdaki güvenlik güçlerince yakalanan IŞİD üyesi ya da sempatizanlarında Ankara'nın ilk sırada yeraldığı da anlaşıldı. Bu çerçevede Kilis-Gaziantep hattında 30'dan fazla Ankaralı IŞİD'çinin yakalandığı öğrenildi.

Elektronik düzenek

Canöz ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin aynı zamanda örgütün istihbarat ekibi içinde bulunduğu belirlendi.

IŞİD yönetiminin, yaşanan son süreçte hedef aldığı gruplar ile kapalı mekanlara yönelik istihbarat çalışmaları içinde yeralan Canöz'ün cep telefonu tamir ve satış işiyle uğraması sonucu çok iyi bir elektronik bomba düzeneği imal ettiği anlaşıldı. Ele geçirilen patlayıcı düzeneğini tamamen kendisi yapan Canöz'ün demir Çubuklarla desteklediği bomba düzeneğini TNT yerine potasyum ve amonyum nitrattan oluşturduğu saptandı.

Açma-kapama düğmesi

Şimdiye kadar IŞİD'de ele geçirilen canlı bomba düzeneklerine benzemeyen bu düzenekte şüphelinin "on-off (açma-kapama)" düğmeleri koyarak düzeneği garantili hale getirdiği görüldü. Şüpheli Musa C.'nin hazırladığı canlı bomba yeleğinde demir çubukların yanısıra 2 bine yakın demir bilye yerleştirildiği anlaşıldı.

Türkiye'ye intikam için girmiş

Alınan bilgiye göre, Canöz ifadesinde Ankara Tren Garı önünde 102 kişinin ölümüne neden olan 5 kilogramlık patlayıcıdan daha etkili nitelikte olan 7-8 kilogramlık patlayıcıyı, Rakka'daki "İbrahim" kod sözde emirden aldıkları talimat doğrultusunda bizzat kendisinin hazırladığını, yapımı için 5 bin dolar aldığını söyledi. Canlı bomba yeleğinde kullanılan demir çubukları Ulus'tan aldıkları demir kesme makasıyla kestiğini anlatan Canöz'ün, amonyum nitratı ise Çubuk ilçesinden temin ettiği anlaşıldı.

Canöz'ün suçtan kurtulmak amacıyla "Biz bombaları hazırladık. Eylemi başkası yapacaktı. Gelip bombaları alacaklardı" dediği öğrenildi. Ancak savcılık ve istihbarat birimleri, Canöz'ün de IŞİD'in canlı bomba eylemcileri arasında bulunduğunu tespit etti. Suriye'de akrabaları IŞİD saflarında savaşırken öldürülen ve burada eylem yapmasına izin verilmeyen Canöz'ün, Yıldırım ile birlikte Ekim ayında IŞİD kontrolündeki Cerablus'tan Gaziantep'in Karkamış ilçesine giriş yaptığı saptandı. Türkiye'ye intikam amaçlı girdiği belirtilen Canöz ve Yıldırım'ın, olası bir eylem hazırlığı içinde oldukları, Kızılay ile İstanbul yolu üzerindeki iki büyük AVM, Sakarya Caddesi'ndeki barlar, Etlik semtinde Caferi vatandaşların rağbet ettiği bir cami ve bir kilisede keşif yaptıkları kaydedildi.

Otobüsle gelen iki şüpheli, Yakupabdal Mahallesi'nde üç aylık kirasını peşin ödeyerek kiraladıkları hücre evinde yakalanmıştı.

Canöz ve Yıldırım'ın, Suriye'de IŞİD saflarına katılanların da aralarında bulunduğu gruplara 10-12 yıldan beri tefsir dersleri verdiği iddia edilen Murat Gezenler'e bağlı grupla bağlantılı olduğu da öne sürüldü. Gezenler, internette yayınlanan bir videosunda, "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayuncuk'a hakaret eden bir kişiye karşı"kardeşim" dediği Bayuncuk'u savunarak, "Onun ırzını ve namusunu korumamız lazım. Bu şirk davetçisine bir cevap vermemiz gerekiyor. Allaha ve Resulüne söven kimse kâfirdir" demişti.

İnkâr etti ama tutuklandı

Canlı bomba eylemcileri Musa Canöz ve Adnan Yıldırım "silahlı terör örgütü üyeliği ve patlayacı madde bulundurmak" suçlarından tutuklandı. Canöz ve Yıldırım, dün Ankara Adliyesi'nde nöbetçi Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan zanlılar, 36 yıl 8 aya kadar hapis öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu yollamasıyla, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından tutuklandı. Zanlılar geniş güvenlik önlemleriyle Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.