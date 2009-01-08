Yılbaşında 661 milyon lira harcadık

Yılbaşında kredi kartlarıyla 661 milyon 273 bin 820 lira tutarında harcama yapıldı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılbaşı ve öncesindeki güne denk gelen 30-31 Aralık 2008 döneminde, kredi kartlarıyla 4 milyon 472 bin 142 adet işlem gerçekleştiğini ve 661 milyon 273 bin 820 TL tutarında harcama yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı tarihleri ile karşılaştırıldığında kredi kartı işlemlerinin cirosunda yüzde 18 oranında artış olduğu gözlendi.



30-31 Aralık 2008 döneminde kredi kartı harcamalarında önceliğin yılbaşı hediyelerine ve konukları ağırlamak için yapılan alışverişlere verildiği belirtildi.



BKM raporuna göre bu döneminde cirodan en büyük payı 207 milyon 190 bin 804 TL'lik ciro ile market, alışveriş merkezleri, giyim ve aksesuar alışverişlerini kapsayan perakende sektörü aldı.



Bu dönemde kredi kartı ile yapılan harcamalarda ikinci sırayı ise turizm sektörü aldı. Bu tarihlerde, yakıttan araç kiralamaya, konaklamadan yılbaşı turlarına harcaması kredi kartı ile gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesinin tutarı 111 milyon 157 bin 776 TL'yi buldu.

