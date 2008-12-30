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Ekonomi

Yılbaşında 30 dakika nakit yok

Yılbaşında YTL’den TL’ye geçiş sırasında ATM’lerde en fazla 30 dakikalık kesinti yaşanabileceği bildirildi.

30 Aralık 2008 02:00

Türkiye Bankalar Birliği, yılbaşında YTL’den TL’ye geçiş sırasında nakit çekme makineleri olan ATM’lerde en fazla 30 dakikalık kısa süreli kesintiler yaşanabileceğini, bu kesintiler dışında sorun beklemediklerini açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) açıklamasına göre, yılbaşında POS cihazlarında TL’ye geçiş uygulamalarının yüklenmesi nedeniyle 1-2 dakika, bazı bankaların ATM’lerinde ise TL’ye geçiş uygulamasının yüklenmesi nedeniyle 5-30 dakikalık kesintilerin yaşanabileceği belirtildi.

TL banknotların ATM’lerde kullanılması için ATM’lerde uyum çalışması yapılması gerektiğini hatırlatan TBB, ATM’lerin gerekli uyum çalışmaları yapılıncaya kadar YTL, uyum çalışması yapıldıktan sonra TL banknot verebileceğini belirtti. TBB ayrıca uyum çalışmalarının 2-3 ay içerisinde ATM’lerin tamamında bitirilmesi hedeflendiğini de açıkladı.

Banka gişelerinden yapılacak tüm ödeme ve tahsilatlarda önümüzdeki yıl boyunca hem TL hem de YTL banknotlar birlikte kullanılabileceğini hatırlatan TBB, YTL geçişinden farklı olarak para biriminde ve yeni değer ölçüsünde değişikliğin söz konusu olmayacağını da belirtti.

Yılbaşında internet bankacılığı hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirten TBB “Ayrıca TL için Uluslararası ISO kodu alfabetik değeri olan ‘TRY’ ve nümerik değeri ’949-2’ muhafaza edilecektir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar”ına göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri, 1 Ocak’ta kaldırılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 8 Mayıs 2007 tarihli açıklamasına göre, Türk Lirası banknotlar, 1 Ocak’ta dolaşıma çıkacak, 2009 yılı boyunca TL ve YTL banknotlar birlikte tedavülde olacak. Halen dolaşımda bulunan YTL banknotlar, 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılacaktır.

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