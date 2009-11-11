Yılbaşında 13 kişi milyoner olacak

Büyük ikramiyenin 30 milyon lira olarak belirlendiği özel çekilişte 1 adet 5 milyon, 5 adet de 1’er milyon lira dağıtılacak.



30 milyon lira ile 5 milyon liranın dörde bölünmesi halinde, yılbaşında milyoner olma şansı yakalayabileceklerin sayısı 13’e çıkabilecek. Merkez Bankası Banknot Matbaasında bastırılan biletlerinde ilk parti, illere gönderilmeye başlanacak.



29 Kasım’da başlıyor



9 Aralık 2009 çekilişinin kaldırılması nedeniyle, 31 Aralık 2009 yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Pazar gününden itibaren satışa sunulacak. Yılbaşı çekilişinde tam bilet 30 liradan, yarım bilet 15 liradan, çeyrek bilet ise 7.5 liradan satılacak. 2007 ve 2008 yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyeyi 25 milyon lira olarak belirleyen talih kuşu, bu yılbaşında ise büyük ikramiye olarak 30 milyon lira verecek. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi 5 milyon lira olacak. Çekilişin üçüncü büyük ikramiyesi olan 1 milyon lirada ise ikramiye adedi zamlandı. 2008’de 1 adet olan 1 milyon liralık büyük ikramiye, bu yıl 5’e yükseltildi. Talih Kuşu, bu yılbaşında 5 adet 1’er milyon lira dağıtacak. 1 milyonluk ikramiyenin yanı sıra yarım milyon liralık ikramiye adedi de 1’den 5’e çıkarıldı.



‘Teselli’ye zam geldi



Yılbaşı özel çekilişinde 10 adet 100 bin lira, 50 adet 50 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 150 adet bin lira, 2 bin adet 500 lira, 10 bin adet 200 lira, 30 bin adet de 150 lira, 120 bin adet 90 lira, 800 bin adet de 60 lira verilecek. İki milyon kişi yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. Büyük ikramiyeyi kılpayı kaçıran 63 kişiye 30 bin lira teselli ikramiyesi ödenecek. Yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 962 bin 585 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 176 milyon 340 bin lira olacak.



Büyük ikramiye 20.4 milyon dolar ediyor



* Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi döviz olarak 20 milyon 307 bin 317 doları buluyor.

* Talih kuşu, 1990 yılında döviz bazında 5 milyon 114 bin 217 dolar, 2000 yılında 4 milyon 447 bin 685 dolar, 2005 yılında ise 14 milyon 786 bin 337 dolar büyük ikramiye vermişti.

* Büyük ikramiye, 2007 yılında 21 milyon 430 bin dolar, 2008 yılında ise 16 milyon 324 bin 931 dolar olarak hesaplanmıştı.



Biçer: Daha fazla büyük ikramiye kazanılsın istedik



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, 31 Aralık 2009 yılbaşı özel çekiliş planında, büyük ikramiye sayısını artırdıklarını belirtti. Ana ikramiyeleri yayarak, çok daha fazla kişinin büyük ikramiye kazanmasını sağlamak istediklerini kaydeden Biçer, “büyük ikramiyelerin sayısını 4’ten 12’ye çıkardık, toplam ikramiyeyi de 32,2 milyon lira artırdık. Bu çerçevede 1 milyonluk ikramiye sayısını 1’den 5’e yükselttik. Aynı şekilde 1 yerine bu yıl 5 adet 500’er bin lira vereceğiz” dedi.