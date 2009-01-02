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Dünya

Yılbaşında 1147 araç yakıldı

Fransa'da her yılbaşı rastlanan araba yakma eylemleri bu sene rekor sayıya ulaştı. Ülke genelinde 1147 arabanın yakıldığını açıkladı

02 Ocak 2009 02:00

Fransa'da her yılbaşı rastlanan araba yakma eylemleri bu sene rekor sayıya ulaştı. Emniyet yetkilileri ülke genelinde 1147 arabanın yakıldığını açıkladı.

Yetkililer, Fransa'daki araba yakma 'geleneğinin' bu yıl yüzde 30 arttığını bildirdi. En çok zararın 130 arabayla Paris ve 80 arabayla Strasbourg ve çevresinde yaşandığını kaydeden Fransız polisi, 288 kişinin göz altına alındığını duyurdu. Olaylarda 4 polisin de yaralandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, yıllık toplam yakılan araba sayısının düştüğünü vurgulayarak, rakamları iyimser karşıladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2008'de toplam 36 bin 700 aracın yakıldığı, bunun 2007'ye göre yüzde 15 düşüş anlamına geldiği ifade edildi.

Olaylara sert tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise, "Başkalarının araçlarını ateşe vermekten hâlâ zevk alan insanlar var. Adalet ve İçişleri Bakanlarına bu sorumsuzların üzerine en sert şekilde gidilmesi talimatı verdim" dedi.


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