Yılbaşına kadar enerji zammı yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yılbaşına kadar enerjiye zam yapılmayacağını, eğer yapılacak olursa bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Valilik ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ``Bilindiği gibi 2008 yılının şubat ayında enerji de otomatik fiyatlandırmaya geçildi. Elimizdeki verilere göre, yılbaşına kadar enerjide zam görülmüyor. Eğer, gelişmelere göre zam olacak olursa bunu da kamuoyu ile paylaşırız. Dünyadaki gaz ve petrol fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğu için zam gündeme ister istemez geliyor. Ancak, belirttiğim gibi bizim gündemimizde yılbaşına kadar zam yok'' diye konuştu.

Taner Yıldız, Ukrayna hattından Türkiye´ye gelen doğalgaz boru hattında Türkiye´nin dışındaki gelişmeler nedeniyle geçmiş yıllarda kesilme olduğunu, bu kış döneminde kesilme olmasını beklemediklerini ifade ederek, enerji de özelleştirmelerin süreceğini kaydetti. Alarko´nun 440 milyon dolarla dün Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.´yi aldığını kaydeden Yıldız, "Enerjide dağıtım ve üretim kalitesini artırmamız gerekiyor. Bu nedenle özelleştirme sürecek. Özelleştirmede çok önemli mesafe kat ettik. Önemli olan özelleştirilen kurumların kaliteli hizmet vermesi. Bunun için uğraşıyoruz" dedi.

Bakan Yıldız, yüksek enerji girdisi nedeniyle ekonomik kriz ortamında zor durumda olan sanayi kesimi için enerjide fiyat indirimine gitmelerinin de söz konusu olmadığını belirterek, "Gönlümüz enerji de indirime gitmeyi istiyor ama bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü, biz enerjiyi ithal ediyoruz. Eğer sanayi kesimini desteklemek için indirime gidersek oluşacak açığı kamu kaynaklarından karşılamak zorunda kalırız. Bunu da yapmamız mümkün değil. Petrolün varil fiyatı 50 dolardan 80 dolara çıktığı ortamda elektrik ve doğalgaz fiyatlarında sanayiyi destekleme adına indirime gitmek mümkün değil" dedi.