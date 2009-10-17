'Yılbaşına kadar doğalgaza zam yok'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Yılbaşına kadar doğalgaza zam görünmediğini'' söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, son günlerde enerji konusunda, Suriye, Fransa ve Irak'ta yapılan çalışmaları anımsattı.



Suriye ve Bağdat'taki toplantıların, yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı olduğuna dikkati çeken Yıldız, ''Özellikle Suriye'de ortak petrol aramaları ile ilgili yapacağımız iş birliğinin bence her iki ülke için getirisi olacak. Kamuoyunda, 'sınırın diğer tarafında petrol var bu tarafında neden yok' tartışmaları yapılıyor. Bunları daha şeffaf ve açıklanabilir şekilde izah edeceğiz'' dedi.



Doğalgazla ilgili yapılacak işbirliğine de değinen Yıldız, Türkiye'nin, Irak'ta şehir içi şebekelerin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak için birikimlerini bu ülkeye aktaracağını ifade etti.



Irak'ta, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın, Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hattı'ndan daha yüksek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Yıldız, ''Burada, özellikle 2003 yılı Mart ayında sıfırlanan petrol geçişini tam kapasiteye çıkarmakla ilgili bir girişimimiz oldu. Bununla ilgili mutabakat metni imzaladık. Her iki ülkenin enerjide işbirliğini daha da güçlendirmiş olacağız'' diye konuştu.



'Güven bunalımı arayışını doğru bulmuyorum'



Bakan Yıldız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın görüşmelerine ilişkin süreçle ilgili soru üzerine, ''Sayın Baykal'ın bu tür bir güven bunalımı ile ilgili arayışını doğru bulmuyorum. Halk gerginlik değil, açıklık ve şeffaflık bekliyor. İlişkilerde tıkanlıklık istemiyor'' dedi.



Yıldız, erken seçim yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya da ''Biz işimize bakıyoruz. Türkiye'de yapılacak o kadar çok iş var ki... Bu yüzden erken seçim diye bir gündemimiz yok'' yanıtını verdi.

Taner Yıldız, başka bir soru üzerine, ''yılbaşına kadar doğalgaza zam görünmediğini'', bu konuyu daha önce de açıkladıklarını söyledi.

