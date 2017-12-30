Yılbaşı tatili için Midilli'yi tercih ettiler

Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı\'nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan\'ın Ege Denizi\'ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı. Yunan adası Midilli\'ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu. Balıkesir\'in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli\'ye gittiklerini söyledi. Yağışlı havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 550 tatilci, Midilli\'ye gitti.

Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı nedeniyle Midilli\'ye olan ilgi Ayvalık\'taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti. Seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, geçen yıla göre bu yıl Midilli\'ye Türk tatilcilerinin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Ayvalık\'ta esnaflık Yavuz Tanyel ilk kez Midilli’ye gideceğini belirterek, \"Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık\'ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası\'ndan gelen müşterilerimle yılbaşını geçirmek için gidiyorum\" dedi. Tatilcilerden Adem Kaçak asıl işinin rehberlik olması nedeniyle Midilli\'ye sık sık gidip geldiğini söyledi. Adem Kaçak, Midilli\'nin Türkiye\'ye göre biraz daha ekonomikken, dolar ve euro kurlarının yükselmesiyle bu avantajın ortadan kalktığını söyledi. Şaziye Karlıklı ile Ayşe Esme de tatillerde Yunan adalarını Türkiye’ye göre daha ekonomik oldukları gerekçesiyle tercih ettiklerini söyledi.

Yılbaşı tatili planı yapanlar için Ayvalık\'tan Midilli\'ye yarın da sefer yapılacağı belirtildi.



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