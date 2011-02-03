-YILBAŞI TACİZİNDE 2 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında ''Cinsel saldırıda bulundukları'' iddiasıyla 2 ayrı dava kapsamında yargılanan 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Beyoğlu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Fazıl A. ile avukatı Sait Şaylığ katıldı. Duruşmada sorgusu yapılan Fazıl A, olay günü akrabası Mehmet A. ile Taksim'de yılbaşı eğlencesinde olduklarını ve aşırı derecede alkol aldıklarını belirterek, ''Adını daha sonradan öğrendiğim Lale S. ile bir süre dans ettik. Yanında bir erkek arkadaşı vardı. Bir süre sonra arka tarafa geçtiler. Erkek arkadaşı yanından ayrıldı. Bayandan çok etkilenmiştim. Yanına gittim hoşlandığımı söyleyerek öpmek istedim ve yanağına bir öpücük kondurdum. Tepki vermedi hatta öpmem için yanağını bile çevirdi. Daha sonra tekrar alana gelerek bir süre eğlendik. Tekrar o arkadaşı geldi. Benim kim olduğumu sordu. Bayan da arkadaşım dedi'' şeklinde konuştu. Tatsızlık çıkmasın diye oradan ayrıldığını ve tam o sırada polislerin kendisini gözaltına aldığını ifade eden sanık Fazıl A, cinsel amaçlı bir hareketinin olmadığını, çok hoşlandığı için öptüğünü, suçlamaları kabul etmediğini anlattı. Sanık Fazıl A'nın avukatı Sait Şaylığ da müvekkilinin cinsel amaçlı bir saldırıda bulunmadığını olayın rıza ile geliştiğini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi. Cumhuriyet Savcısı, delil durumu ve Fazıl A'nın ikametinin sabit oluşu göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Hakim de delil durumunu, sanığın ikametinin sabit oluşunu ve kaldığı tutuklu süreyi göz önüne alınarak Fazıl A'nın tahliyesine karar verdi. Mağdurun bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren hakim, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. -İKİNCİ DAVA- Aynı mahkemede görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Vakkas K. ile avukatı Hazal Karaoğlan katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık Vakkas K, olay günü eğlenmek için Taksim'e gittiğini ve meydanın çok kalabalık olduğunu belirtti. Eğlendikleri sırada polislerin güvenlik amacıyla kalabalığın arasına girdiğini ve izdiham yaşandığını öne süren Vakkas K, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Daha önceden kalp rahatsızlığım vardı ve o gece biraz alkollüydüm. İzdihamdan çıkmak için meydandan tam ayrılırken polisler beni tuttu ve şikayetçi bayana yüzümü çevirdiler. Bayan da bana 'Utanmıyor musun?' dedi. Ben bir şey yapmadığımı söyledim. Bu bayan mini etekli, askılı atlet giyen biriydi ve yanında bir erkek vardı. Ben bu bayanı elle taciz etmedim. Namusun ne demek olduğunu iyi bilirim kız kardeşlerim ve bir tane de kızım var. Suçlamaları kabul etmiyorum.'' Duruşmada tanık olarak dinlenen iki polis memuru da olay günü görevli olduklarını, cinsel tacizle ilgili birçok işlem yapmaları nedeniyle sanığı net şekilde hatırlamadıklarını belirterek, düzenledikleri tutanaktaki bilgilerin doğru olduğunu anlattı. Cumhuriyet savcısı, delil durumu ve Vakkas K'nin ikametinin sabit oluşu göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Hakim de delil durumunu, sanığın ikametinin sabit oluşunu ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Fazıl A'nın tahliyesine karar verdi. Mağdur Yasemin S'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren hakim, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katılan bazı kadınlara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan kişilere yönelik soruşturma sonucunda, Fazıl A'nın ve Vakkas K'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında ayrı ayrı olmak üzere ''cinsel saldırı'' başlığını taşıyan TCK'nın 102. maddesi uyarınca 2 ila 7'şer yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bu davalardan biri olan tutuklu sanık Mehmet Y'nin yargılandığı dava 27 Ocakta yapılan ilk duruşmada mağdur Cansu B'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine ortadan kaldırılmıştı.