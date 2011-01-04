-YILBAŞI TACİZCİLERİNE 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında ''cinsel tacizde'' bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 6 kişi hakkında ''cinsel saldırı'' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katılan bazı kadınlara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 6 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Düzenlenen iddianamede, şüphelilerin ''cinsel saldırı'' başlığını taşıyan TCK'nın 102. maddesi uyarınca 2 ile 7'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.