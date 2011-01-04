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YILBAŞI TACİZCİLERİNE 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2011 13:17

-YILBAŞI TACİZCİLERİNE 7 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında ''cinsel tacizde'' bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 6 kişi hakkında ''cinsel saldırı'' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı  Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katılan bazı kadınlara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 6 kişi hakkındaki soruşturmayı tamamladı.  Düzenlenen iddianamede, şüphelilerin ''cinsel saldırı'' başlığını taşıyan TCK'nın 102. maddesi uyarınca 2 ile 7'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.  İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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