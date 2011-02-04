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Yılbaşı tacizcilerinden 2'si serbest bırakıldı

Taksim'de yılbaşı gecesi tutuklanan 13 kişiden 2'si ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Taksim'de yılbaşı gecesi tutuklanan 13 kişiden 2'si ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yılbaşı gecesi Taksim ve çevresindeki kutlamalar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan 13 kişi'den ikisi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Beyoğlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fazıl A. ve Vakkas K. katıldı. Duruşmaya şikayeçi L.Ö ve Y.Ç. katılmadı.

Mahkemeye çıkan iki kişi suçlamaları kabul etmedi ve beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıkların savunmasının alınmış olması ve mevcut delil durumunuda gözönünde alarak her iki sanığın da tahliyesine karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe erteledi.

Davada sanıkların basit cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisleri isteniyor. Taciz soruşturmaları ve dava süreci her bir olay için bu yıl ayrı ayrı yürütülmüştü.


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