-YILBAŞI SEPETLERİ VİTRİNLERDE ADANA (A.A) - 18.12.2010 - Yaklaşan yılbaşı öncesi, yeni yıl için hazırlanan zengin içerikli yılbaşı sepetleri vitrinlerdeki yerini almaya başladı. Sepetlerin fiyatları 24,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor. Yılbaşına sayılı günler kala, marketler de özel olarak hazırladıkları hediye sepetlerini müşterine sunmaya başladı. Real yılbaşına özel olarak ''altın'', ''gümüş'' ve ''bronz'' sepetlerin yanına, ''pırlanta sepet'' seçeneğini de hazırladı. Gazlı ve gazsız içecekler, kahve, kuru yemiş ve cipsler, çikolata ve şekerlemelerin bulunduğu alkolsüz sepet 27,90 TL'ye satılırken, rakı, votka, şarap ve biranın bulunduğu gümüş sepet 69,90 TL, bunlara viskinin eklendiği ve daha bol ürün içeren ''altın sepet'' 109,90 TL'ye sunuluyor. Kaliteli alkollü içecekleri ve kuru yemiş, kahve ve cips gibi ürünleri içeren ''Pırlanta sepet'' ise 129,90 TL'den satılıyor. Metro Market ise bu yılbaşı için ''alkolsüz'', ''alkollü'' ve ''premium'' olmak üzere üç sepet hazırladı. Gazlı ve gazsız içecekler, çeşitli kahveler, kuru yemiş ve cipsler, çikolata ve şekerlemelerin bulunduğu alkolsüz sepet, 35,99 TL'ye satılıyor. Alkollü sepetle, alkolsüz sepettekilere ek olarak viski, rakı, bira ve enerji içecekleri 99,99 TL'ye alınabilirken, premium sepette ise daha kaliteli markalardan oluşan alkollü içkiler ve ürünler 135 TL'ye tüketiciye sunuluyor. Migros'un ise hazırladığı sepetlerden ''Klasik'' 24,90, ''Butik'' 59,90, ''Elegant'' 105,90, ''Prestij'' 129,90, ''Grand'' ise 149,90 TL'den olmak üzere vitrinlerdeki yerini alıyor. Adana ve çevresinde faaliyet gösteren Groseri Market de diğerleri gibi vatandaşların yeni yıla girerken sevdiklerine ve çalışanlarına hediye etmesi amacıyla ''viskili'', ''şaraplı'' ve ''alkolsüz'' olmak üzere 3 farklı seçenek hazırladı. Tombala hediyeli olan ve Groseri Kart ile indirimli satılan sepetlerden alkolsüz olan 32,50 TL, şaraplı olan 42 TL ve viskili olan ise 86 TL'ye alınabiliyor.