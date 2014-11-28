Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 50 milyon lira

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2014'te yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 5 adet de 500 bin lira verilecek.

Tam bilet 50, yarım bilet 25, çeyrek bilet de 12,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 50 milyon lira olan büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi

Büyük ikramiye, 2005 ve 2006 yıllarında 20 milyon lira, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, geçen yıl 50 milyon lira olarak belirlenmişti.