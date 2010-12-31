-YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde küreler dönmeye başladı. Büyük ikramiyenin 35 milyon lira olduğu özel çekiliş, saat 13.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında ve TRT'nin Arı Stüdyosu'nda başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında saat 18.00'e kadar 400 adet 1000 lira ile 100 adet 10 bin lira çekilişi yapılırken, 1 milyon liranın altındaki diğer ikramiyelerin çekilişi de TRT Arı Stüdyosu'nda gerçekleştiriliyor. Çekilişin, Arı Stüdyosu'nda saat 20.30 başlayacak ve TRT'den canlı yayınlanacak bölümünde ise sırasıyla 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluk ikramiyelerin çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise tüm Türkiye'nin merakla beklediği 35 milyon liralık büyük ikramiye çekilişi canlı yayında yapılacak. Toplam 875 çekiliş içeren yılbaşı çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek. Yılbaşı özel çekilişine, 35 milyon liralık büyük ikramiyenin satılan bilete çıkmasına kadar devam edilecek.