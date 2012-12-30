Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bin 910 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bağcılar'da bazı kişilerin yılbaşında piyasaya kaçak içki sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçen Güven Timleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, bin 910 şişe kaçak içki, kullanılmış içki şişeleri, kapak basma makinesi ve orijinal bandroller, ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3'ü küçük yaştaki 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.