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Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu; 20 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi

31 Aralık 2017 10:56

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 

Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15’i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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