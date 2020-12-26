Yılbaşı öncesi Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

Metil alkol zehirlenmesinde ne yapmak gerekiyor?

Sahte içki zehirlenmelerinin bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon düşmesi gibi ön belirtilerle ortaya çıktığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Atmaca, "Daha sonra çift görme ve bakılan yerde ‘lapa lapa kar yağıyormuş’ gibi bir görüntü meydana gelir; bu da körlüğün habercisidir. Sahte alkol zehirlenmesinde hastaların baktığı yerde kar yağıyormuş gibi görmeleri ortak ve tipik bir ifadedir” dedi.

Metil alkolü ölümcül hale getiren şey sindirilmesinin ardından ortaya çıkanlar; bu durumun önüne geçmek için doktorlar hastalara etil alkol, yani 'gerçek' alkollü içki veriyor. Etil ve metil alkolü sindiren enzimler aynı ve ikisi birlikte bulunduğunda etil alkol önce sindiriliyor. Bu durumda doktorlar metil alkol parçalanıp toksik hale dönüşmeden onu vücuttan uzaklaştırabiliyor.

The Sun’da yer alan habere göre, ocak ayında Vietnam’da bir doktor metil alkol zehirlenmesi geçiren hastasını, hastaya 4.5 litre bira içirerek kurtardı.

Uzmanlar, metil alkol zehirlenmesinden şüphelenilmesi durumunda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini, evde tedavi uygulanmaması gerektiğini vurguladı.