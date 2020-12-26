T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılbaşı öncesi Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı

26 Aralık 2020 10:11

Gaziantep'te polis yılbaşı öncesinde alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü KOM Şube ekipleri, yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada toplam 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki bulundu. sahte alkol ve içkileri imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise 5607 SKM kapsamında işlem başlattı.

TIKLAYIN - TESK Başkanı: Sahte alkole yönelimi azaltmak için ÖTV'nin düşürülmesi gerekir

TIKLAYIN - Sahte içki: Metil alkol zehirlenmesinde ne yapmak gerekiyor?

Metil alkol zehirlenmesinde ne yapmak gerekiyor?

Sahte içki zehirlenmelerinin bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon düşmesi gibi ön belirtilerle ortaya çıktığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Atmaca, "Daha sonra çift görme ve bakılan yerde ‘lapa lapa kar yağıyormuş’ gibi bir görüntü meydana gelir; bu da körlüğün habercisidir. Sahte alkol zehirlenmesinde hastaların baktığı yerde kar yağıyormuş gibi görmeleri ortak ve tipik bir ifadedir” dedi.

Metil alkolü ölümcül hale getiren şey sindirilmesinin ardından ortaya çıkanlar; bu durumun önüne geçmek için doktorlar hastalara etil alkol, yani 'gerçek' alkollü içki veriyor. Etil ve metil alkolü sindiren enzimler aynı ve ikisi birlikte bulunduğunda etil alkol önce sindiriliyor. Bu durumda doktorlar metil alkol parçalanıp toksik hale dönüşmeden onu vücuttan uzaklaştırabiliyor.

The Sun’da yer alan habere göre, ocak ayında Vietnam’da bir doktor metil alkol zehirlenmesi geçiren hastasını, hastaya 4.5 litre bira içirerek kurtardı.

Uzmanlar, metil alkol zehirlenmesinden şüphelenilmesi durumunda vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini, evde tedavi uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER

sahte içkihabergözaiantep
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24