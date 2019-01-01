T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılbaşı mesaisinden çıkan 27 yıllık polis memuru kalp krizi geçirip öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 27 yıllık polis memuru Semih Yıldırım (47), yılbaşı mesaisi sonrası geldiği evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

01 Ocak 2019 18:28

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 27 yıllık polis memuru Semih Yıldırım (47), yılbaşı mesaisi sonrası geldiği evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yenimahalle Polis Merkezi\'nde görevli Semih Yıldırım,  sabah saatlerinde, gece mesaisini tamamlayıp, Yeni Mahallesi Zakkum Sokak\'taki evine geldi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Yıldırım, aniden fenalaştı. Eşi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih Yıldırım\'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelerek eşinin ölüm haberini alan Emine Yıldırım sinir krizi geçirdi. Acılı eş acil serviste tedavi altına alındı.
Yıldırım\'ın ölümü, polis teşkilatında büyük üzüntüye neden olurken, acı haberi alan yakınları ile meslektaşları hastaneye akın etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKSOYSARAY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ SarayEmniyet MüdürlüğüYıldırımSarayYenimahalle Polis MerkeziSemih YıldırımYeni Mahallesi Zakkum SokakEvliEşiEveAmbulansla Saray Devlet HastanesiHastaneyeEmine Yıldırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24