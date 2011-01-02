-YILBAŞI MASRAFI İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR ADANA (A.A) - 02.01.2011 - Adana'da, yılbaşında eğlenmek için evlere girerek hırsızlık yapmak isteyen 2 kişinin suçüstü yakalandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yeni yıl öncesi meydana gelecek hırsızlıklara karşı aldığı önlemler kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde 2 kişinin villalara girip hırsızlık yapmaya çalıştıklarını tespit etti. İki eve giren Samet D. (18) ile Deniz Y. (22), içerisinde para ve altın olan kasa, bilgisayar ve değerli eşyaları çalarken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Bu arada, araçta gözcü olarak bekleyen Ahmet D. de polis tarafından yakalandı. Ahmet D, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürülüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 zanlı ise, gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, basın mensuplarına küfür ederek tepki gösterdi. Zanlılardan biri, polisin elinden kaçıp basın mensuplarına vurmak isteyince yere düştü, zanlıyı tutmak isteyen polis de onun üzerine düştü. Zanlıların, yılbaşı gecesi kız arkadaşlarıyla eğlenmek istedikleri ve hırsızlığı eğlence masraflarını çıkarmak için yapmak istedikleri öğrenildi.