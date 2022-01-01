Yılbaşı kutlamalarında atılan havai fişekleri Almanya ve Avusturya'da can aldı

Havalanmadan patlayan havai fişekler nedeniyle biri Almanya'da diğeri Avusturya'da iki kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın batısındaki Bonn şehri yakınlarında 37 yaşında bir kişi yeni yıl kutlaması için havai fişek atarken yaşamını yitirdi; aynı olayda 39 yaşındaki bir diğer kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Avusturya'da Viyana yakınlarında 23 yaşında bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.Yerel medyada yer alan haberlere göre de farklı şehirlerde düzgün çalışmayan havai fişekler nedeniyle yaralananlar oldu.

Koronavirüs sebebiyle havai fişekler yasaklanmıştı

Almanya'da bu yıl bireysel kullanım için havai fişek satışları Koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanmıştı. Bu nedenle bazıları havai fişekleri yasa dışı yollardan temin ederken bazıları da kendileri imal etmeye çalıştığı bildirildi. Bu durumun kaza risklerini arttırdığı da belirtiliyor.