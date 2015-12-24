Yılbaşı kutlamaları 3 ülkede yasaklandı

Brunei, Tacikistan ve Somali'de, halkın büyük çoğunluğunun Müslüman olması sebep gösterilerek yılbaşı kutlamalarına yasak getirildi. Somali'de güvenlik güçlerine yeni yıl kutlamalarına müdahalede bulunma yetkisi verilirken, Brunei'de de yasağa uymayanların 5 yıl hapisle cezalandırılacakları belirtildi. Sembolik olarak başkentte bir çam ağacı süsleme kararı alınan Tacikistan'da ise yasağa uymayanlara verilecek ceza hakkında bir açıklama yapılmadı.

Radikal'de yer alan habere göre, Brunei'de halkın büyük bölümünün Müslüman olduğunu belirten Sultan Hassanal Bolkiah ülkedeki yılbaşı kutlamalarını İslam geleneğine aykırı olduğu gerekçesi ile yasakladı. Ülkede yasağa uymayarak yılbaşı kutlayanlara 5 yıl hapis cezası verileceği açıklandı.



Tacikistan Eğitim Bakanlığı DA bir genelge yayınlayarak, Noel ağacı süslenmesini ve havai fişeklerle yeni yıl kutlaması yapılmasını yasakladı. Tacikistan'da başkent Duşambe'de bir adet çam ağacı sembolik olarak süslenecek. Yılbaşını kutlayanlara verilecek cezalar konusunda ise Tacikistan Hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.



Somali hükümeti de Noel kutlamalarını bir Hristiyan adeti olduğu gerekçesiyle yasakladı. Somali Din İşleri Bakanlığı Yetkilisi Muhammed Hayrov, "Yeni yıl etkinlikleri İslam kültürüne aykırıdır. Müslüman bir toplumun inancını zedeleyebilir" dedi. Hayrov, kutlamalara müdahale için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirterek, otel ve eğlence merkezlerinde kutlamalara müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

Somali'deki Hristiyanlar kutlamaları evlerinde yapabilecek. Ülkede bulunan Afrika Birliği Barış Gücü askerleri ile Birleşmiş Milletler çalışanlarının büyük bir bölümü Hristiyan. Ülkede 25 bine yakın Afrika Birliği askeri, BM çalışanı ile uluslararası yardım kuruluşu görevlileri bulunuyor. Somali'de alınan yeni yıl kutlama yasağının bağımsızlık ilan eden fakat dünyada hiç bir ülke tarafından tanınmayan Somaliland'da da geçerli olacağı bildirildi.