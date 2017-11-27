Yılbaşı için beslediği hindileri, Antalya'daki otellere satacak

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, 2 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Tahir Kesgin (55), evinin bitişiğindeki besihanede yetiştirdiği hindileri, yılbaşı için Antalya\'daki otellere kilosu 18 liradan satıyor.

Sandıklı\'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi\'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için erkek ve dişi olmak üzere 700 hindi besliyor. Yılbaşı için yaklaşık 7 ay önce hindi civcivlerini alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hayvanları, yaylım yöntemiyle yetiştirdi. Beslediği hindileri yılbaşında, Antalya\'daki bazı otellere satmaya hazırlanan Kesgin, talep olması durumunda ilçedeki müşterilere de satış yapacağını söyledi.

\'ORGANİK YETİSTİRİYORUM\'

Ağırlıkları 8 ile 10 kilo arasında değişen hindileri, kilosu 18 liradan satmayı planlayan Kesgin, pazarlık usulü satış yapacağını dile getirdi. Yaylım yöntemiyle hindi beslediğini anlatan Keskin, \"Kendi yöresel ürünlerimiz olan arpa, buğday, mısır gibi ürünlerle organik yetiştiriyorum. İki yıldır yapıyorum. Antalya\'da bazı otellere veriyorum; ama otellerden önce tercihim, Sandıklı halkı\" dedi.

\'İĞNE, İLAÇ, HORMON YOK\'

Şu an 700 hindisi olduğunu kaydeden Kesgin, \"Ortalama 10 kilo geliyorlar. Kilosunu 18 liraya otellere veriyorum. Tabi Sandıklı halkımız, isterse uygun fiyatlara verebilirim. Hindilere arpa, buğday, mısır yediriyorum. 6-7 aydır otlatıyorum. Hiçbir iğne, ilaç yoktur. Hepsi temiz, insan sağlığı için bir numara. Tamamen organik, müşterinin isteğine göre kesip, temizleyip, yenecek halde de teslim edebiliyoruz\" diye konuştu.



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