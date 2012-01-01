-Yılbaşı gecesi Sadr'ın evi soyuldu VERSAILLES (A.A) - 01.01.2012 - İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Ebu'l Hasan Beni Sadr'ın Paris yakınlarındaki Versailles'da bulunan evi yılbaşı gecesi soyuldu. Polis kaynakları, yapılan bir ihbar üzerine yeni yılın ilk saatlerinde eve gelen polisin, hırsızların, evde kimsenin olmadığı bir sırada merdivenden girdiklerini ve evden para çaldıklarını tespit ettiğini belirtti. Polis, hırsızlığı yapanların belirlenebilmesi için DNA incelemelerine başlandığını kaydetti. Bu arada Beni Sadr'ın kızı Firuze Beni Sadr, babasına verilen polis korumasının ''birkaç yıl önce'' geri çekildiğini söyledi. Firuze Beni Sadr, hırsızların evde girdikleri odaların evin önemli bölümleri olduğunu bu nedenle evin bir süre gözetlendiği ve evde kimsenin olmadığı bir zamanın seçildiği kanısına varıldığını söyledi. Firuze, ''Babasının eşinin de yaklaşık bir ay önce evin önünde saldırıya uğradığını'' söyledi. Adli bir kaynak, bu hırsızlık olayında, Beni Sadr'ın geçmişteki ve şu anki siyasi faaliyetleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak hiçbir unsurun bulunmadığını, ancak hiçbir varsayımın da gözardı edilmediğini kaydetti. Ebu'l Hasan Beni Sadr, ''siyasi yetersizlik'' gerekçesiyle 1981'de meclis tarafından ve Ayetullah Humeyni'nin de onayıyla azledilmişti. Görevden el çektirildikten kısa süre sonra gizlice Fransa'ya kaçan Beni Sadr'ın hala bu ülkede yaşadığı belirtiliyor.