T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yılbaşı gecesi Sadr'ın evi soyuldu VERSAILLES (A.A)

01 Ocak 2012 23:19

-Yılbaşı gecesi Sadr'ın evi soyuldu VERSAILLES (A.A) - 01.01.2012 - İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Ebu'l Hasan Beni Sadr'ın Paris yakınlarındaki Versailles'da bulunan evi yılbaşı gecesi soyuldu. Polis kaynakları, yapılan bir ihbar üzerine yeni yılın ilk saatlerinde eve gelen polisin, hırsızların, evde kimsenin olmadığı bir sırada merdivenden girdiklerini ve evden para çaldıklarını tespit ettiğini belirtti. Polis, hırsızlığı yapanların belirlenebilmesi için DNA incelemelerine başlandığını kaydetti. Bu arada Beni Sadr'ın kızı Firuze Beni Sadr, babasına verilen polis korumasının ''birkaç yıl önce'' geri çekildiğini söyledi. Firuze Beni Sadr, hırsızların evde girdikleri odaların evin önemli bölümleri olduğunu bu nedenle evin bir süre gözetlendiği ve evde kimsenin olmadığı bir zamanın seçildiği kanısına varıldığını söyledi. Firuze, ''Babasının eşinin de yaklaşık bir ay önce evin önünde saldırıya uğradığını'' söyledi. Adli bir kaynak, bu hırsızlık olayında, Beni Sadr'ın geçmişteki ve şu anki siyasi faaliyetleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak hiçbir unsurun bulunmadığını, ancak hiçbir varsayımın da gözardı edilmediğini kaydetti. Ebu'l Hasan Beni Sadr, ''siyasi yetersizlik'' gerekçesiyle 1981'de meclis tarafından ve Ayetullah Humeyni'nin de onayıyla azledilmişti. Görevden el çektirildikten kısa süre sonra gizlice Fransa'ya kaçan Beni Sadr'ın hala bu ülkede yaşadığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24