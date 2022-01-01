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Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

Sahte içki ölümleri artmaya devam ediyor

01 Ocak 2022 14:02

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle'deki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.
 
Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
avni küçükaydın
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