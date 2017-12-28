YILBAŞI GECESİ 37 BİN POLİS İSTANBUL SOKAKLARINDA OLACAK

İstanbul\'da yılbaşı gecesi, 37 bin polis görev yapacak.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren devam eden toplantısı sona erdi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri aldı.

İstanbul polisinin aldığı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araçla göreve hazır olduğu öğrenildi.

