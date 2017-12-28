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Yılbaşı gecesi 37 bin polis İstanbul sokaklarında olacak

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren devam eden toplantısı sona erdi

28 Aralık 2017 01:14

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren devam eden toplantısı sona erdi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları AVM, havalimanları, metro, marmaray ve metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri aldı. 
İstanbul polisinin aldığı tedbirler kapsamında, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin polis, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polis ve 117 zırhlı araçla göreve hazır olduğu öğrenildi.
 

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