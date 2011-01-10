-YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 312 MİLYON 893 BİN LİRA HASILAT ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Yılbaşı özel çekilişinde toplam 312 milyon 893 bin lira hasılat elde edildi. Milli Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, elde edilen hasılatın geçici sonuçlarına göre, 189 milyon lirasının talihlilere ikramiye olarak, 37,4 milyon lirasının da bayilere satış komisyonu olarak ödenmiş olacağı kaydedildi. Açıklamada, kamuya aktarılacak kaynak ise 82,2 milyon lira olarak belirlendi. Bunun 47,4 milyon lirasını KDV, 26,5 milyon lirasını şans oyunları vergisi, 8,3 milyon lirasını da kamu payı oluşturuyor. Bu arada açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde elde edilen hasılatın başta idare çalışanları olmak üzere, bayilerin özverili çalışmaları ile basın ve yayın kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştiği ifade edildi.