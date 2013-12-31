'Yılbaşı çekilişi TRT'de canlı yayınlanmalı'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili kamuoyunda şüpheler olduğunu savunan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, çekilişin TRT'den canlı yayınla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Atilla Kart, Milli Piyango yılbaşı çekilişinin canlı yayınlanması geleneğininin son yıllarda terkedilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Piyango idaresiyle ilgili haksız kazanç iddialarının araştırılması için verdikleri önergenin Meclis Genel Kurul gündeminde olduğuna dikkat çeken Kart, son bir kaç yıldır yılbaşı piyango çekilişlerinin kapalı mekanda yapılmasının kuşkulara yol açtığını söyledi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin TRT'den canlı yayınlanmasının zorunluluk olduğunu ifade eden Atilla Kart'ın yazılı açıklaması şöyle:

“AKP iktidarlarında, gelir dağılımı adaletsizliğindeki uçurumlar ve yoksulluk sebebiyle, yurttaşlarımız talih oyunları yoluyla gelir elde etme arayışı içine girmişlerdir. Hükümet ise yurttaşlarımızın bu çaresizliği üzerinden bütçe geliri elde etmeyi kurumsal bir hale getirmiştir.

Haksız kazanç sağlanan kurumların başında Milli Piyango İdaresi gelmektedir. Milli Piyango İdaresi sorumluluğundaki şans oyunlarında, dış müdahaleler yoluyla çekilişlerden haksız kazançlar sağlandığına dair iddialar ve bulgular tarafımızdan daha önce belgeleriyle dile getirilmiştir. Bu konuda meclis araştırması yapılması yönündeki önergemiz, Genel Kurul gündeminde sırasını beklemektedir.

Bu anlayış ve uygulamanın 1 Ocak 2014 yılbaşı çekilişi öncesinde de devam edeceğine dair bilgiler yine tarafımıza ulaşmıştır. Bilindiği gibi, Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişleri, her sene sonunda, halkın huzurunda tertip olunan eğlence programlarıyla TRT’den canlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulama birkaç yıldan bu yana değişikliğe uğramıştır. Artık bu çekilişler canlı yayın esnasında değil, kapalı ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, 1 Ocak 2014 yılbaşı çekilişinin TRT’den canlı yayınla yapılması zorunluluğunu ivedi olarak kamuoyu huzurunda bir kez daha dile getiriyoruz. Bu şekilde yapılacak çekilişlerde, bu yöndeki kuşkular da ortadan kalkmış olacaktır.

Milli Piyango İdaresini bu yönde ivedi uygulamaya ve kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.”