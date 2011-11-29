Yılbaşı biletleri satışa çıktı

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Talih Kuşu'nun diğer ikramiyeleri



Büyük ikramiye son 10 yılda 5 kat arttı



Milli Piyangonun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulacak. Yılbaşı özel çekilişinde rekor ikramiye olarak 40 milyon lira verecek talih kuşu, ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 1 milyon, 10 adet 500 bin, 50 adet de 100 bin lira dağıtacak.Milli Piyango İdaresinin Merkez Bankası Banknot Matbaasında bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri, bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 36 liradan, yarım bilet 18 liradan, çeyrek biletler ise 9 liradan satılacak.Özel çekilişte son 2 yıl 35 milyon lira olan büyük ikramiye, bu yıl 5 milyon lira artırıldı ve 40 milyon liraya çıkarıldı.Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 5 milyon lira olacak. İdare, yılbaşı gecesi 1 adet 5 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira verecek. Geçen yıl 5 adet olan 500 bin liralık ikramiye sayısı bu yıl 10'a çıkarıldı.Milli Piyangonun milyonluk ikramiyeleri artırmasıyla birlikte ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 9 kişi, 2012'ye milyoner olarak girebilecek.Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 50 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 500 adet 1000 lira, 5 bin adet 500 lira dağıtacak. Talih kuşu ayrıca 10 bin adet 200 lira, 50 bin adet 150 lira, 150 bin adet 100 lira, 800 bin adet 70 lira verecek. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye teselli ikramiyesi olarak 40 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde toplam 3 milyon 15 bin 863 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 216 milyon 20 bin lira olacak.Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.Özel çekilişin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24,9 milyon lira kazandıran Talih Kuşu, yılbaşı ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde tarihinde ilk kez 1 kişiye 40 milyon lira ödeyecek.Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 40 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 10 yılda 5 kat artış gösterdi. 2002 yılında (paradan 6 sıfır atılmadan önce) 8 trilyon lira (bugünkü değerle 8 milyon lira) olan büyük ikramiye, 2003 yılında 10 trilyon lira (10 milyon lira), 2004 yılında 15 trilyon lira (15 milyon lira), 2005 ve 2006 yıllarında 20 milyon YTL oldu.2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon YTL'ye çıkarılan büyük ikramiye tutarı, 2009 yılında 30 milyon lira, 2010 yılında ise 35 milyon lira olarak belirlendi.