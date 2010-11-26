-YILBAŞI BİLETLERİ PAZARTESİ SATIŞTA ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 190 milyon 405 bin lira ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri 29 Kasım Pazartesi akşamı satışa sunulacak. Geçen yılbaşı çekilişinde 30 liradan satılan tam bilet, bu yıl 32 lira olacak. Yarım bilet 16, çeyrek bilet de 8 liradan satılacak. Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2010 özel çekilişinde, büyük ikramiye olarak 35 milyon lira verecek. Geçen yıl 30 milyon lira olan büyük ikramiyeyi bu yıl 5 milyon lira artıran İdare, diğer büyük ikramiyelerde de değişikliğe gitti. 5 milyon liralık büyük ikramiyeden vazgeçilirken, yeni ikramiye planına 1 adet 3 milyon liralık, 1 adet de 2 milyon liralık ikramiye konuldu. 1 milyon liralık ikramiye ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 adet olacak. Bu şekilde Talih Kuşu, yılbaşında en az 3, en fazla da 13 kişinin yeni yıla milyoner olarak girmesini sağlayacak. -TOPLAM İKRAMİYEDE 14 MİLYON LİRALIK ARTIŞ- Büyük ikramiyelerin yanı sıra, 5 adet 500 bin lira, 10 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 4 bin adet bin lira, 10 bin adet 200 lira, 30 bin adet 150 lira, 120 bin adet 100 lira, 800 bin adet 64 lira, 2 milyon adet de amorti verecek olan Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiyeyi kılpayı kaçıranlara da 63 adet teselli ikramiyesi dağıtacak. Bu şekilde geçen yıl 2 milyon 962 bin 585 adet olan toplam ikramiye sayısı, bu yıl 2 milyon 964 bin 386'ya çıkacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 190 milyon 405 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Böylece, toplam ikramiyede de, geçen yıla göre 14 milyon 65 bin liralık artış meydana gelecek. -GÜNLÜK FAİZİ BİLE YETECEK- Bu arada 35 milyon liralık büyük ikramiye, dolar bazında da Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Söz konusu ikramiye, günümüz kurlarıyla, umudunu piyangoya bağlayanlara 24 milyon 55 bin dolar kazandıracak. 35 milyon liralık büyük ikramiyenin günlük faizi bile 7 bin 254 lirayı bulacak. Büyük ikramiye, 1 yıllık mevduata yatırılması halinde talihlilere 2 milyon 647 bin 750 lira yıllık getiri sağlayacak. Bunun Hazine kağıtlarında değerlendirilmesi halinde de, talihliler yıllık 2 milyon 761 bin lira, günlük 7 bin 566 lira faiz geliri elde edecek. -EN ŞANSLI İL İSTANBUL- Öte yandan son 20 yılda yılbaşı özel çekilişlerinin en şanslı ili, en fazla biletin de satıldığı İstanbul oldu. Piyango İdaresi, son 20 yıldaki yılbaşı çekilişlerinde, 71 kişiye ikramiye kazandırdı. Bunların 26'sı İstanbul'a çıkarken, bunu 10 ikramiye ile Ankara, 4 ikramiye ile Adana, 3'er ikramiye ile de İzmir ve Mersin izledi. 20 çekilişin 17'sinde büyük ikramiyeler çeyrek bilete, 2'sinde yarım bilete, 1'inde de tam bilete isabet etti.