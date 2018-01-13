Yılbaşı akşamı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ayten'in annesi: Kızım katledilen son kadın olsun

Turan Dal/Mersin

Yılbaşı akşamı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ayten Keklik'in annesi Huriye Keklik, kızının katilinin en ağır cezayı almasını isteyerek "Kadına şiddet artık son bulsun" dedi.

Mersin Kadın Platformu, Burdur’un Ağlasun ilçesinde, yılbaşı akşamı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ayten Keklik'in ailesini ziyaret ederek, destek mesajı verdi. Ziyarette platform üyeleri adına Canan Yüce basın açıklaması yaparken, anne Huriye Keklik de, "Benim kızım katledilen son kadın olsun" dedi.

"Ne ilk ne de son"

Önlem alınmadıkça ne kadın cinayetlerinin ne de erkek şiddetinin arkasının kesilmeyeceğini kaydeden Yüce, "2017'nin son gününde Mersin’den bir kadın, Ayten Keklik bu erkek şiddeti sonucu öldürüldü. Burdur’a erkek arkadaşının yanına giden ve onun tarafından kıskançlık bahane edilerek öldürülen Ayten, ne son ne de ilk" dedi. Yüce, şöyle devam etti:

"Biz kadınlar biliyoruz ki Ayten, romantik bir aşk cinayetine kurban gitmiş, gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘vah, tüh’ denerek anılacak bir kurban değil. Bu cinayet, iki sevgili arasında yaşanmış münferit/tekil bir cinayet değil. Bu cinayet, haklarını arayan, eşitlik ve adalet talep eden kadınlar baskı altında tutmak için kullanılan ve sistemli şekilde yürütülen erkek şiddetinin bir sonucu.

"Davanın takipçisiyiz"

Ayten, kadınların taleplerini dikkate almayan erkek/devletin, göz göre göre büyüyen bu erkek şiddetini desteklemesi sebebiyle aramızdan alınmış bir kız kardeşimiz, mücadele arkadaşımız. Biz kadınlar biliyoruz ki bu davaları takip etmezsek, erkek yargı katilleri korumayı ve cesaretlendimeyi sürdürecek. Tüm bu sebeplerle Ayten Keklik davasının takipçisiyiz. Bir kişi daha eksilmemek için Burdur’da görülecek davayı hem oradan hem de Mersin’den takip edeceğimizi, Ayten’in katilinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğimizi tüm Türkiye kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Erkek şiddeti son bulana kadar, kadınların eşit özgür yurttaşlar olarak yaşadıkları, hiçbir cinsin tahakkümünün olmadığı bir dünyayı kurana mücadelemiz sürecek"

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Açıklamanın ardından konuşan anne Keklik, kadın şiddetinin son bulmasını dileyerek, "Benim kızım daha 17 yaşında bir çocuktu. Ölümü nasıl hak edebilir. Benim kızım daha önce zorla evlendirilen arkadaşı için üzülüyordu ama kızımın başına daha kötüsü geldi. Ben kızım şahsında tüm kadın şiddetinin sol bulmasını istiyorum. Kızımı öldüren o adamın en büyük cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.