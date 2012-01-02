-Yılbaşı "tacizcilerine" işlem İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Beyoğlu'nda yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında 2011 yılında 68 kişi, 2012 yılında ise 22 kişi hakkında ''cinsel taciz''den işlem yapıldığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyoğlu'nda yılbaşı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, bu yıl ile geçen yıl yapılan adli ve idari işlemler karşılaştırıldığında, 2011 yılbaşı gecesinde 68 kişi hakkında cinsel taciz suçundan işlem yapıldığı, bunlardan 13'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı hatırlatıldı. 2011 yıl başında ayrıca 5 kişi kasten yaralama, 2 kişi tehdit, 3 kişi hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtilen açıklamada, 2012 yılbaşı gecesinde, 22 kişi hakkında ''cinsel taciz'' suçundan işlem yapıldığı, müştekisi olan 3'ü çocuk olmak üzere 17 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi. Bu kişilerin işlemlerinin bitiminde adli makamlara sevk edilenlerden, 3 çocuğun Cumhuriyet Savcısı tarafından, 12 kişinin mahkemece serbest bırakıldığı, 2 kişinin de tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Ayrıca bir kişi gasp, bir kişi kapkaç, bir kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak, 2 kişi görevli memura mukavemet ve darp, 2 kişi uyuşturucu madde bulundurmak, 2 kişi karşılıklı darp, bir kişi hakaret, bir kişi mala zarar vermek olmak üzere toplam 11 kişi hakkında gerekli adli işlem yapılmış, hakkında gözaltı kararı verilenlerden işlemleri bitiminde adli makamlara sevk edilen şahıslardan bir kişi gasp, bir kişi kapkaç, bir kişi uyuşturucu madde ticareti suçlarından mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Ayrıca biri çocuk, 10 aranan şahıs yakalanmıştır.''