-YILBAŞI "TACİZCİLERİ" HAKİM KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı. Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cumali B. ve Süleyman K. katıldı. Müşteki Fadime Ö. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada sorgulanan Cumali B, olay günü arkadaşı Süleyman K. ile yılbaşı gecesi Taksim'e eğlenmeye gittiklerini belirterek, ''Saat 01.00 sıralarında müzik eşliğinde dans ederken önümüze bayanlar geldi. Bayanlar gittikten bir müddet sonra polis ekipleri bizi gözaltına alarak karakola götürdü'' dedi. İşlemedikleri bir suçtan dolayı haklarında tutanak tutulduğunu ifade eden Cumali B, ''Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum'' diye konuştu. Tutuksuz sanık Süleyman K. de arkadaşı Cumali B'nin söylediklerini tekrar ederek, suçsuz olduğunu belirtti. Süleyman K, beraatini istedi. Müştekiye bir sonraki celseye gelmesi için yeniden davetiye gönderilmesine karar veren hakim, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katılan bazı kadınlara cinsel tacizde bulunulmasıyla ilgili olarak Cumali B. ile Süleyman K'nin TCK'nın 102. maddesi uyarınca 2 ile 7'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.