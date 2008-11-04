Yılanlar dünya çapında terör estiriyor

Araştırmacılar, "Public Library of Science Medicine" dergisinde yayımlanan makalede, en çok yılan sokması vakasına Güney ve Güneydoğu Asya ile Sahraaltı Afrika'da rastlandığını belirtti.Sri Lanka'daki Kelaniya Üniversitesinden araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için konuyla ilgili 68 ülkeyi içeren 3 bin 256 makaleyi taradı.Hindistan'ın yılan sokması konusunda ilk sırada bulunduğu, bu ülkeyi Sri Lanka, Vietnam, Brezilya, Meksika ve Nepal'in takip ettiği kaydedildi.Ancak yılan sokmasının daha çok, sağlık sistemi iyi olmayan ve kayıtların çok iyi tutulmadığı ya da hiçbir kaydın olmadığı yerlerde görülmesi yüzünden gerçek rakamın verilenin çok çok üstünde olabileceği ifade edildi.Çoğu ülkelerde yılan sokan kişilerin hastaneye gitmektense geleneksel tedavi yöntemlerini tercih ettiğine de dikkat çekildi.