Yılanın ısırdığı işçi hastanelik oldu

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de su borularının döşenmesi işinde çalışan belediye işçisi 40 yaşındaki Mevlüt Keleş, yılanın ısırması sonucu hastanelik oldu.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin (KASKİ), merkez Kocasinan İlçesi Çevril Mahallesindeki su borularının döşenmesi işinde çalışan işçi Mevlüt Keleş\'i sol kolundan yılan ısırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekibi, ilk müdahalenin ardından işçiyi ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirdi. Nabzı düşen işçi Mevlüt Keleş\'in, Yoğun Bakım Servisi\'nde tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, işçiyi ısıran yılanın ise işçinin arkadaşları tarafından öldürüldüğü öğrenildi.



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