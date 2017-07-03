Yılan dansı yapan damat, düğünde terk edildi

Hindistan'da bir gelin, görücü usulüyle evleneceği damadın 'yılan dansı'nı görünce düğünü iptal etti. Geline ailesi de destek verdi.

Olay, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde, görücü usulüyle evlenecek olan Priyanka Tripathi ve Anubhav Mishra’nın düğününde meydana geldi. Aileler birbirlerine hediyelerini vermiş, evlilik öncesi ritüellerin hepsi tamamlanmıştı. Ancak damat tam da gelinin ailesini karşılayacağı sırada DJ’in çaldığı şarkıya dayanamayarak kendini yere attı; yerde sürünerek ve bazen tıslama sesi çıkarılarak yapılan yılan dansını ‘icra etmeye’ başladı. Bu sırada arkadaşları da üzerine para atıyordu.

"Fazla dikkat çekici bir dans"

Tanıkların anlatımına göre sarhoş damat, Hint düğünlerinde aslında popüler olan bu dansı yapış biçimiyle fazlasıyla ‘dikkat çekerken’, gelin ve ailesi şok içindeydi. Gördüklerini ‘utanç verici’ bulan gelin, düğünü iptal etme kararı aldı.

India Times gazetesinin haberine göre, damadın ailesi gelini ikna etmek için epey dil dökse de başarılı olamadı. Öyle ki, gerilimin tırmanması üzerine düğün alanına polis de gelmek zorunda kaldı. Gelinin babası “Kızımı desteklemek zorundaydım” derken, damadın ailesi evlerine döndü. Habere göre, gelin ertesi gün yine görücü usulüyle evlendi.