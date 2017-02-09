Yılan çiftlikleri neden popüler?

Makau Kioko bir kobra yılanını almak için yere eğildiğinde ziyaretçiler endişeyle seyrediyor.

Yanlış bir hareket, Afrika'nın en zehirli yılanı olarak bilinen Mısır kobrasının dişlerini geçirmesine, bu ise 53 yaşındaki Kioko'nun hayatına mal olabilir.

Kioko, cesaret isteyen bu gösteri için koruyucu eldiven giyiyor, ama kobranın başka bir yerinden ısırması halinde 15 dakika içinde ölebilir.

Kobra zehiri solunum yollarının iflasına, felce ve sonunda ölüme götürüyor. Bu zehir öylesine etkili ki filleri bile öldürebiliyor.

Kioko, Kenya'nın doğusunda Kitui bölgesinde kendi ismiyle işlettiği bu yılan çiftliğinin sahibi. Yılan sokmasına karşı çiftlikte sürekli panzehir bulunduruluyor.

Ama birkaç yıl önce bir işçisini kobra ısırdığında panzehir zamanında yetiştirilememiş, bacaklarının felce uğraması önlenememiş ve kesilmek zorunda kalmıştı.

Bir başka çiftlik çalışanı ise Afrika'nın en büyük yılanı olan kaya pitonu tarafından sıkılarak öldürülmüştü.

"Bu kişi yılanı beslemek için canlı bir keçi götürürken piton kendisini tehdit altında hissetmiş. Gövdesiyle adamı sarıp sıkmış. Onu yemedi; pitonlar nadiren insan yutar. Ama adam öldü" diye açıklıyor Kioko.

Yılan çiftliği bu tür risklerine rağmen Kenya'da gelişen bir sektör. Resmi rakamlara göre ülke çapında 42 tane yılan çiftliği var, 21 tanesi de lisans için bekliyor.

Çiftlikler esas olarak turistlerden ziyaret parası alarak kâr ediyor. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hayvanat bahçelerine yılan satıyorlar. Büyük yılanlar tanesi 100 dolardan alıcı bulabiliyor. Bunun yanı sıra bilimsel araştırmalarda kullanmak üzere yılan zehiri çıkarmak amacıyla da yılan satışı yapılıyor.

Çiftlikte çalışanların hayvan bakım ve idaresi konusunda diploma almış olması gerekiyor.

Kioko'nun çiftliğinde çalışan 16 kişi 1800 yılana bakıyor. Bunların yarısı piton, diğer yarısı ise Afrika'dan 32, diğer kıtalardan 13 farklı tür yılanlardan oluşuyor.

Kioko, 2 hektar büyüklüğündeki çiftliği 2009'da açtı. Günde 350 kişi ziyaret ediyor çiftliği. Ziyaretçiler onun yılanlarla yaptığı gösteriyi izliyor ve yılanlar hakkında bilgi de ediniyor.

Kioko bazı yılanları çiftlikte üretirken bazılarını da dışarıdan kurtarıyor.

"Yılanlar insanların evine girip onları sokuyor. İnsanlar bunun için beni çağırıyor. Ben de yılanları getirip çiftlikte besliyorum" diyor.

David Musyoka da ülkenin doğusunda 220 yılandan oluşan başka bir çiftlik işletiyor. Günde 50 ziyaretçi geliyor ve her birinden 3 dolara yakın para alınıyor.

Musyoka ayrıca Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Almanya, ABD, Meksika, Brezilya ve Çin'deki hayvanat bahçelerine yılan satıyor.

Çiftlikteki zorluklardan söz ederken hırsızlıktan yakınıyor. Bazıları çiftlikten yılanları çalıp büyücülere ya da karaborsada et olarak satıyor.

Kenya Ulusal Müzesi'nden Albert Otieno yılan çiftliğinin düzenli gelir getirdiğini, ancak başlangıçta 30 bin dolarlık bir sermaye gerektirdiğini söylüyor.

Nairobi Üniversitesi'nde Dünya Bankası ekonomi danışmanı Prof Germano Mwabu ise paranın yeterli olmadığını, sürüngenler hakkında bilgi sahibi olmak gerektiğini belirtiyor.